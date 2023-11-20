AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

11 vatandaşımız kayıp, gemimizin mürettebatı. Allah'tan ümit kesilmez biz bütün imkanlarımızla arama çalışmalarımıza devam ediyoruz.

50 milyon liralık bir ödenek valilik hesabına aktarıldı. Müsterih olsun vatandaşlarımız, elimizden geleni yapacağız.