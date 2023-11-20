Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.11.2023 18:21

AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, "(Ereğli'de batan kargo gemisi) Dünden itibaren kayıp olan 11 mürettebatımızın arama kurtarma çalışmalarına gece gündüz devam ediyoruz. Hava şartları hiç tahmin edilmediği kadar ağır" açıklamasını yaptı.

AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulundu.

AFAD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

11 vatandaşımız kayıp, gemimizin mürettebatı. Allah'tan ümit kesilmez biz bütün imkanlarımızla arama çalışmalarımıza devam ediyoruz.

50 milyon liralık bir ödenek valilik hesabına aktarıldı. Müsterih olsun vatandaşlarımız, elimizden geleni yapacağız.

 

ETİKETLER
AFAD Fırtına Zonguldak
Sıradaki Haber
İyi Parti'de Ümit Dikbayır hakkında ihraç talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:52
Uluslararası Af Örgütü'nden "Gazze'deki savaş suçlarının soruşturulması" çağrısı
18:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
17:58
Fırtınanın vurduğu Karadeniz Ereğli'de eğitime 2 gün ara
17:50
Biden'ın danışmanının, "Lübnan'la savaşın önlenmesini görüşmek için" İsrail'e geldiği bildirildi
17:49
Belçika'da 4 gün çalışma sistemi tutmadı
18:07
Guterres: Gazze'deki sivil kayıp, hiçbir çatışmada görülmediği kadar yüksek
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
Gazzeli hastaları taşıyan uçak Ankara'ya indi
FOTO FOKUS
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ