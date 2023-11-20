AFAD Başkanı: 11 gemi personelini arama çalışmaları sürüyor

AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulundu.
AFAD Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
11 vatandaşımız kayıp, gemimizin mürettebatı. Allah'tan ümit kesilmez biz bütün imkanlarımızla arama çalışmalarımıza devam ediyoruz.
50 milyon liralık bir ödenek valilik hesabına aktarıldı. Müsterih olsun vatandaşlarımız, elimizden geleni yapacağız.
AFAD Başkanı Okay Memiş, batan kargo gemisine ilişkin açıklamada bulunuyor. https://t.co/FrO1Koihlq— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2023