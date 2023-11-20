Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.11.2023 16:20

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’nin şehit olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

ETİKETLER
Pençe Operasyonları PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Dezenformasyon Bülteni'nin 100'üncü sayısı yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
İsrail çeşitli bahanelerle Filistinli çocukları gözaltına alıyor
17:01
Bingöl-Erzurum ve Ardahan-Göle-Ardanuç yolları ulaşıma kapandı
17:02
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
16:50
Milyonlarca liralık hasar oluşan balıkçı barınağı tanınmaz hale geldi
17:14
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
16:48
İyi Parti'de Ümit Dikbayır hakkında ihraç talebi
Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
FOTO FOKUS
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
Şoförünün kalp krizi geçirdiği yolcu otobüsünü ikinci şoför durdurdu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ