Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı

Zonguldak açıklarında batan gemide görevli bir denizcinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 11 mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kafkametler gemisinin batmadan önceki son görüntüleriyle yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Rusya Temryuk Limanından aldığı yükünü 12 personeliyle Aliağa’ya getirmek üzere sefere çıkan Kafkametler gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli limanı önlerine demirlemiş ancak askeri mendireğine doğru sürüklenmiş, mendireğe çarparak batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebattan 1 gemicimizin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

11 mürettebatımızın arama ve kurtarma çalışmaları; 2 Karakol Uçağı, 1 helikopter, 2 devriye botu, 4 SAK Timi, 295 araç, 795pPersonel ile devam ediyor. Geminin son görüntüsü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mendireğe çarparak batan gemideki mürettebata yönelik arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Kent genelinde etkisini sürdüren fırtına ve sağanağın hafiflemesiyle, dün sabah saatlerinde batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 12 kişilik Türk mürettebatın bulunması için havadan, denizden ve karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Şu ana kadar 1 denizcinin cansız bedenine ulaşılan çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor.

Öte yandan dün sabah aynı limanda fırtınanın etkisiyle ikiye bölünerek kıyıya vuran Kamerun Bayraklı geminin 13 personelinin itfaiye ekiplerince tahliye edilmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu arada belediye ekipleri, fırtına ve sağanaktan etkilenen ilçe merkezinde ve sahilde temizlik çalışması yapıyor. İş yerleri zarar gören vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dükkanlarında su tahliyesi ve temizlik işlemlerini yürütüyor.