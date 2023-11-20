İyi Parti'de Ümit Dikbayır hakkında ihraç talebi

İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Konuyla ilgili partiye dilekçe verdiğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını söyledi. O iddialara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Dikbayır’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Hakkındaki iddiaların araştırılması için partisinin Disiplin Kurulu'na dilekçe verdiğini, ancak henüz İyi Parti'den kendisine dilekçesiyle ilgili geri dönüş yapılmadığını söyledi.

"Genel Başkanın kendisi için bu dedikoduların yalan olduğunu ortaya çıkarması lazım"

Dikbayır, "Ben dilekçe verdim ama dilekçeyle ilgili parti tarafından bana hiçbir dönüş sağlanmadı. Süreçle alakalı beni arayan yok. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime atılmış iftiralar var. Meclis Divanı'na dilekçe vererek dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Benim korktuğum bir şey yok. Kanıtlanması kolay bir mevzu var ortada. Banka üzerinden kanıtlanabilir. Genel Başkanın kendisi için bu dedikoduların yalan olduğunu ortaya çıkarması lazım.

Kürşad Tozlu: Disiplin kuruluna sevk edilmiştir

İddialar üzerine İyi Parti de harekete geçti. Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Elbette eleştirilere açığız, elbette bu konudaki değerlendirmeler, yorumlar bizim için çok kıymetli ama iş gerçek dışı beyanlara, iftiralara geldiği zaman bu başka bir şey. Bahsettiğiniz isim bugün genel başkanımızın imzalarıyla yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.