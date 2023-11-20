Bakan Koca: Bir iki gün içinde yeni bir tahliye planladığımızı ifade ettik

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Yaşadığımız günler tarihin en acı verici günleridir. Kimsenin kılını kıpırdatmadığı günlerden geçiyoruz. İnsanlığın onurunu kurtarmak adına attığımızın adımın küçük de olsa katkısı olduğunu düşünüyorum.

İsrail Sağlık Bakanı'na bir iki gün içinde yeni bir tahliye planladığımızı ilettim. Gazze içinde güvenliğin sağlandığı bir bölgede sahra hastanesi kurmak istediğimizi ifade ettim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. https://t.co/ntaOCixmzV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2023

Bugün İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Dün de Mısır Sağlık Bakanı ile görüştük.

İsrail ile Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin çalışmalarını ele aldık. Bir iki gün içinde yeni bir tahliye planladığımızı ifade ettik.

Özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı olarak ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, 1-2 gün içerisinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam 150 kişi getirmiş olduk. Hastalarımızın tedavileri Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri'nde devam ediyor olacak.