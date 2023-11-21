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Türkiye
İHA 21.11.2023 06:27

Kars'ta kar yağışı kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde tır ile ticari taksi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kars'ta kar yağışı kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kar yağışının sürdüğü Kağızman ilçesine bağlı bağlı Paslı Geçidinde Veysel Taş yönetimindeki tır ile Mehmet Salman idaresindeki ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada taksi sürücüsü ile takside bulunan Medet Kızılay, Mecit Kızılay ve Makude Kızılay yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Medet Kızılay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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