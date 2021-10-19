Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 03:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de FETÖ operasyonu: 97 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir merkezli 41 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında arama kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 158 şüpheliden 97'si gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik uzun süredir soruşturma yürütüyordu.
Soruşturma kapsamında başsavcılık, İzmir merkezli 41 ilde operasyon için düğmeye bastı.
33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u askeri okuldan atılan toplam 158 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin olduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerden 97'si yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 33'ü muvazzaf 48 asker ile 110'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyona dair detayları @trthaber muhabiri Taylan Yıldırım aktardı. pic.twitter.com/fVj69gcv2z— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2021
Etiketler: FETÖ İzmir Terör Örgütü Terörle Mücadele
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