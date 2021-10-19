Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'um Kargı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ahmet Hızarcı'nın kullandığı otomobil, Gölet köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Nazife Hızarcı hayatını kaydetti. Yaralanan sürücü Ahmet Hızarcı, eşi Keziban Hızarcı ve babası Cemil Hızarcı 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 01:53
- 01:48
- 01:46
- 01:21
- 01:05
Sıradaki Haber
Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz