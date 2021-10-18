Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te çıkan fabrika yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangına, 60 personel ve 30 itfaiye aracıyla müdahale edildiği öğrenildi.
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