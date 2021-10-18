Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Aydın açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Aydın açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 50 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, ayrıca Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde Türk kara sularına geri itilen 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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