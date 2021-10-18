Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçeye bağlı Oğulveren Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, AK 47 kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof şarjörü, M1 Amerikan piyade tüfeği, mayon kutusu, 380 tane 7.62 milimetre kalaşnikof ve M1 fişeği ele geçirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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