Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Doktor Ömer Erdinç Erdaş, 12 Ekim'de bir hastaya dolgu tedavisi uyguladı.

Doktor Ömer Erdinç Erdaş, "Aynı günün akşamı sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj yazıp, 'Bu adam diş hekimi, bana yanlış tedavi uyguladı. Böyle doktorların Allah belasını versin' şeklinde taciz mesajı yolladı" dedi.

Hızını alamayan hasta 2 gün sonra yeniden hastaneye giderek doktorun tedavi uyguladığı odaya girdi.

"Hasta başındayken bana hesap sordu"

Olayı anlatan Erdaş, "Hasta başındayken bana hesap sordu. 'Sen bana yanlış tedavi uyguladın, ben sana tazminat davası açacağım' şeklinde çok yüksek tonla girdi. Ben de hasta başında olduğum için klinikten çıkarmak istedim" açıklamasını yaptı.

Saldırı anı kamerada

Odadan çıkmak istemeyen saldırgan, doktor Erdaş'ı darbetmeye başladı. Hastane koridorlarında da devam eden darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzüne ve kafasına çok sayıda yumruk darbesi alan doktor, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Psikolojik olarak çok etkilendim"

"Bunun önüne geçilsin istiyorum artık. Yani daha önce de başıma geldi ama hiç bu kadar ciddi bir boyutta yaşamamıştım. Sürekli hasta başındayken kafamı kaldırıp kliniğin kapısına bakmak durumunda kalacağımı biliyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim."

"Bu işin de peşini bırakmayacağız"

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent İnceoğlu ise şu açıklamayı yaptı:

"Ben bunu gerek hastane başhekimi olarak gerek bir hekim olarak sonsuz derecede kınıyorum. Bu işin de peşini bırakmayacağız. Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız."