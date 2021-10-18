Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet'ten 'Güven Masası' açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Polis merkezlerinde kurulan 'Güven Masası'na son 5 ayda yapılan başvurulardan yüzde 95'ten fazlası sonuçlandırıldı.
Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Polis merkezlerine kurulan 'Güven Masası'na Mayıs ile Ekim ayları arasında 335 bin başvuru yapıldığı belirtildi.
Bu başvurulardan yüzde 95,66'sı sonuçlandırıldı. Tüm başvuruların titizlikle incelendiği ve yapılan işlemlerin sonuçlarıyla ilgili vatandaşlara bilgi verildiği ifade edildi.
Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı 217 bin 718 olarak kayıtlara geçti.
Güven Masası uygulaması, 1 Eylül 2019 tarihinde hayata geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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