Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyelerinin saklandıkları evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirtilen eski öğretmen, gelir uzman yardımcısı, askeri öğrenci ve polis koleji öğrencisinin de bulunduğu 8 zanlı yakalandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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