Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da tarihi sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da bir evde geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait, sütun parçaları ve mezar taşları ele geçirildi. Eserler müzeye teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkhan ilçesinde ikamet eden A.V'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler evde yaptığı aramada, geç Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 sütun parçası, 4 sütun kaidesi, 5 sıkıştırma taşı, 1 kanallı blok taşı, 5 ezme taşı ve 4 dinlendirme haznesi ile 2 mezar taşı ele geçirdi.
Operasyonda A.V. gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler Hatay Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Hatay
Sıradaki Haber
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz