Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Samsun-Ankara kara yolu Karadağ mevkisinde, Ahmet İşcen idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı.
Savrulan araç, sol şerit üzerinden yolun karşına geçip Mehmet Şahin yönetimindeki çekicinin ön kısmına, ardından yolun kenarındaki cepten ana yola çıkan Halil İbrahim Büyükoğlu idaresindeki otomobile çarparak durabildi.
Sürücü hayatını kaybetti
Kazada, ağır yaralanan sürücü Büyükoğlu, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar Ahmet İşcen, Aliye İşcen, Suzan İşcen ile Muhammet Özgen, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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