Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dallara takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir ağacın dallarına takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre olay, başkent Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ulucanlar Parkı'nda yaşandı. Bir ağacın dallarına takılmış güvercinin çırpındığını görenler, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven ile ulaştıkları güvercini takıldığı dallardan kurtardı. Kurtulan güvercin uçarak uzaklaştı.
Etiketler: İtfaiye
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