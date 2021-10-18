Borsada düzenlenen sezonun ilk kestane alım törenine, farklı ilçelerden 4 üretici toplam 100 kilogram kestane getirdi.

Kestane, sembolik olarak kilogramı 120 liradan satın alındı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye, kestane üretiminde dördüncü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, konuşmasında, Türkiye'nin, kestane üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını, Aydın'ın da ülkedeki üretimde ilk sırada kendisine yer bulduğunu söyledi.

Türkiye'de yılda 75 bin ton kestane üretildiğini ifade eden Aksoy, "Şehrimiz, bu üretimin 3'te birini gerçekleştirmektedir. Temennimiz önceki yıllar gibi bu sene de aynı kalitede, aynı miktarda kestaneyi üretmek ve hem yurt içinde hem de yurt dışında insanların beğenisine sunmaktır" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur da geçen yıl 9 bin ton kestanenin yurt dışına gönderildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]