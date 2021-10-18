Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdaki briketler sivil askeri aracın üzerine devrildi: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te seyir halindeki tırda bulunan briketler sivil askeri aracın üzerine devrildi. Yaşanan kazada 2'si asker 3 kişi hafif yaralandı.
H.K. yönetimindeki bir tırda yüklü briketler, Kilis-İslahiye kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün viraja hızlı girmesi üzerine yolun karşı şeridinde seyir halindeki M.K'nin kullandığı sivil askeri midibüsün üzerine devrildi.
Midibüsün arkasından gelen O.B. kontrolündeki otomobil ise yola savrulan briketlere çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, midibüste bulunan 2'si asker biri sivil memur 3 kişi hafif yaralandı. Yaralı 3 kişi, ilk tedavilerinin ardından sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yola savrulan briketlerin kepçeyle kaldırılması sonrasında yol ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Kilis
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