Üçüncüoğlu, yaptığı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta devletin bütün gücü ve ekipmanlarıyla çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Sel felaketinden dolayı zarar gören tüm yolların bağlantılarının bitirilme aşamasında olduğunu vurgulayan Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"Sinop'ta en büyük köy yolu ağına sahip ilçemiz 940 kilometre ile Ayancık'tır. Bu yolun 340 kilometresi grup, 600 kilometreden fazlası da birinci ve ikinci derece olan köy yollarıdır. Sel felaketiyle birlikte yıkılan yolların bir kısmının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı sürüyor. Ayrıca ilçede yıkılan dört büyük köprünün yapımına ise Devlet Su İşleri devam ediyor. Bu köprülerin yılbaşına kadar bitirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla ivedilikle altyapı çalışmaları devam ediyor. "

"Yeni yol açma çalışmaları da devam ediyor"

Ayancık'ta 28 köprünün sel felaketiyle yıkıldığını hatırlatan Üçüncüoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle köylerde bağlantı sağlayan köprüler yıkıldı. Bu köprüler yeniden yapılarak bağlantı kurulacak şekilde çalışmalar sürüyor. Birçok yerde yollar sel nedeniyle kullanılamaz durumdaydı. Bu yolların bir çoğunda dolgu ve zemin sağlamlığı yapılarak tekrar geçişler sağlandı. Kalan yolların en kısa sürede tamir, dolgu çalışmaları sürerken, yeni yol açma çalışmaları da süratle devam ediyor. Vatandaşların selden dolayı yıkılan evlerine karşılık TOKİ tarafından yeni evler yapılacak. Ayrıca sanayi ve merkezde zarar gören iş yerleri yeniden inşa edilecek."