Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli noktalarda izinsiz kazı yaptığı öne sürülen kişilere ait 4 eve operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tasın yanı sıra kaçak kazılarda kullanılan dedektör, yer altı görüntüleme cihazı ile bir harita ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlı, işlemler için emniyete götürüldü.
Etiketler: Denizli Kaçakçılık Tarihi Eser
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