Rahatsızlanarak başvurdukları Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde yedikleri ıspanağın içinde bulunan "güzelavrat" otundan zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden 3'ünün daha tedavisi tamamlandı.

7 kişi sağlığına kavuştu

Dün taburcu edilen 4 kişinin ardından sağlığına kavuşanların sayısı 7'ye yükselirken, tedavisi devam eden bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

"Zehirlenme ıspanak kaynaklı değil"

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 Ekim Cumartesi günü Giresun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine 8 kişinin atropin zehirlenmesi benzeri bulgularla başvurduğu anımsatıldı.

Geniş çaplı yapılan araştırma sonucu zehirlenmelerin ıspanaktan değil, içine karışan "güzelavrat" otundan kaynaklandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ıspanağı da diğer yeşil yapraklı sebzelerde olduğu gibi içerisindeki yabancı ot ve bitkileri iyice temizledikten sonra yemelerini rica ediyoruz" sözlerine yer verildi.