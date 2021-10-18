Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu ve hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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