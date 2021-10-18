Göçbeyli Mahallesi'nde 16 Ekim 2021 tarihinde Yusuf B. ile aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen akrabaları İdris B., Savaş B. ve Hasan A. arasında tartışma yaşandı. Yusuf B'nin evinin önünde yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan İdris B., Savaş B. ve Hasan A., akşam saatlerinde bir araçla yeniden Yusuf B'nin evine geldi.

Baba hayatını kaybetti

Evde kimsenin olmadığını gören İdris B. Savaş B. ve Hasan A. bir süre bekledikten sonra ailesiyle evine dönen Yusuf B. eşi Elvida B. yengesi Hanım B. ile kızları Nazar, Deniz ve Kardelen'in üzerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Olayda baba Yusuf B. hayatını kaybederken, ailenin diğer üyeleri yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alındı.

Firari zanlı Hasan A.’nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.