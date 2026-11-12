Gazze'de bir bebek daha soğuktan öldü

Han Yunus'ta 10 aylık Kinan Ahmed Raqiq, ailesinin sığındığı çadırda soğuktan hayatını kaybederken, işgalci İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Nasır Hastanesi'ne saldırıda 6 kişi öldü

İşgalci İsrail ordusu perşembe sabahı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'ni hedef aldı.

Hastanenin cerrahi ve yoğun bakım servislerinde hasara yol açan saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında cerrah Rizk Abu Shaira'nın da bulunduğu bildirildi.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 13'e yükseldi

Nasır Hastanesi, 10 aylık Kinan Ahmed Raqiq'in Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde ailesinin sığındığı çadırda soğuk nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Bebeğin ölümüyle birlikte Gazze'de geçen kıştan bu yana aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 13'e yükseldi.

Evlerine dönemeyen binlerce aile; yeterli barınma, battaniye, ısınma ekipmanı ve temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'yi etkisi altına alan şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır kamplarını da vurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yağışların ilk 12 saatinde 70 binden fazla çadırın su altında kaldığını bildirdi. Sivil Savunma ekipleri ise sel nedeniyle yardım isteyen yerinden edilmiş Filistinlilerden en az 1.500 acil çağrı aldı.

Yakıt sıkıntısı ve savaş sırasında temel ekipmanların tahrip edilmesi nedeniyle belediye ve acil müdahale ekiplerinin ihtiyaçlara karşılık vermekte zorlandığı belirtildi.

1,5 milyondan fazla Filistinli kışı çadırlarda geçiriyor

Euro-Med İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Ramy Abdu, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, çok sayıda çadır, karavan, prefabrik konut ve barınma malzemesinin işgalci İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze sınırlarında bekletildiğini söyledi.

Abdu, 1,5 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinlinin yıpranmış çadırlarda bir kış daha geçirdiğini belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre Gazze'nin yaklaşık 121 bin çadıra ve 561 bin brandaya ihtiyacı bulunuyor. Mevcut stoklar ise ihtiyacın oldukça altında kalıyor.

Save the Children da Gazze'de 500 binden fazla çocuğun yırtık çadırlarda veya derme çatma barınaklarda dördüncü kışını geçirdiğini, bazı ailelerin ısınmak için çöp yakmak zorunda kaldığını bildirdi.

Filistin Barınma Kümesi'nin son değerlendirmesine göre Gazze'de yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişi, aralarında 560 binden fazla çocuğun da bulunduğu nüfusun yüzde 58'i, kritik veya felaket düzeyinde barınma koşullarıyla karşı karşıya.