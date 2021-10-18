Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Said E. idaresindeki otomobil, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek, Semih A.'nın kullandığı araçla çarpıştı.
Kazada, sürücülerin yanı sıra araçta bulunan yolcular Adem Ö., Çağatay Ş., Adem A. ve Ufuk Ş. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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