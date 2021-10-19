Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 01:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maden ocağında göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.
Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde dün ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi, ayrıca çevre ocaklardan tahkimat malzemesi temin edildi.
Ekiplerce işçilerden 2'si kurtarılırken, diğer işçi Erdal Aşkar'ın cenazesi yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı.
İşçilerden yaralı olarak kurtulan Serkan K, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
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