Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 21:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzinsiz akrep toplayan 3 kişiye 328 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman’da 7 adet akrebi izinsiz toplayan 3 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 328 bin 779 lira ceza kesildi.
İki hafta önce Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta şeffaf kaplar içerisinde 7 adet akrep ele geçirilmişti.
Polis ekipleri, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında işlem başlatarak, akrepleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı.
Akrepleri yakalan kişilerin her birine, izinsiz olarak doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 109 bin 593 lira, toplamda 328 bin 779 bin lira ceza kesildi.
Etiketler: Adıyaman Doğal Yaşam
Son Haberler
- 21:36
- 21:36
- 21:30
- 21:13
- 21:18
Sıradaki Haber
Freni patlayan kamyon minibüsün üzerine devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz