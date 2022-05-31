İki hafta önce Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta şeffaf kaplar içerisinde 7 adet akrep ele geçirilmişti.

Polis ekipleri, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında işlem başlatarak, akrepleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Akdere Mevkiinden toplanan akrepleri yeniden doğaya bıraktı.

Akrepleri yakalan kişilerin her birine, izinsiz olarak doğadan akrep toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 109 bin 593 lira, toplamda 328 bin 779 bin lira ceza kesildi.