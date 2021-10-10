Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 06:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da taksi takla attı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de taksi takla atarak yol kenarına savruldu. Takside bulunan 2 yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Kadıköy Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Başka bir aracın sıkıştırması sonucu taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi, bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu.
Takla atan taksideki iki yolcu kazayı yara almadan atlatırken taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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