Kaza, saat 04.00 sıralarında Kadıköy Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Başka bir aracın sıkıştırması sonucu taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi, bir otomobile çarptıktan sonra takla atarak yol kenarına savruldu.

Takla atan taksideki iki yolcu kazayı yara almadan atlatırken taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.