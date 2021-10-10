Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta 2 otomobil ve 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Haramidere bağlantı yolunda Avcılar istikametinde seyir halinde olan otomobil ile plakası öğrenilemeyen tır çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza yapan otomobili sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsü ile tır şoförü gözaltına alındı.
Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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