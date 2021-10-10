Olay, gece saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Park halindeki iki tırın kabin kısmından alevler yükseldi. Yangın kısa sürede araçların her yanını sardı.

Ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlama o kadar şiddetliydi ki, yakında bulunan caminin camları kırıldı. Patlamayla birlikte çevre sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan tırlardan geriye demir yığını kaldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.