Olay, 7 Ekim Perşembe günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Zühtü Şenyuva İlköğretim Okulu’nda yaşandı.

İddiaya göre, 4. sınıfta henüz bilinmeyen bir nedenle iki öğrenci kavga etti. Bu sırada S.B. ile başka bir öğrenci, kavga eden sınıf arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Daha sonra sesleri duyarak sınıfa giren ikinci sınıfın öğretmeni, çocukları ayırmaya çalışan S.B. ve diğer öğrenciyi kulaklarından tutup havaya kaldırdı.

Kulağı kanayarak yaralanan 9 yaşındaki S.B, sırasına geçerek ağlamaya başladı. Durumu fark eden sınıf öğretmeni kulağı kanayan S.B'ye ilk önce müdahale etti, ardından S.B'nin annesini okula çağırdı.

Okula gelen Mecbure B, çocuğunun kulağını çeken öğretmenle bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından anne Mecbure B, oğluyla hastaneye giderek darp raporu aldı.Daha sonra ise ifade vermek için polis merkezine gitti.

Küçükçekmece Çocuk Şube Amirliğine annesiyle birlikte giden 9 yaşındaki öğrenci, avukat eşliğinde ifade vererek öğretmenhakkında suç duyurusunda bulundu.

"Kulaklarımızdan tutup havaya kaldırdı"

İki arkadaşının kavgasını ayırırken öğretmenin birden geldiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi S.B., “İlk önce arkadaşlarım kavga ediyordu. Benle arkadaşım onları ayırıyorduk. Sonra o hoca geldi arkadaşım ile benim kulaklarımızı çekti. Benim de onun da kulaklarını tutup havaya doğru kaldırdı. Sonra sırama hemen geçti, kanamaya başladı. Tedavi etmeden hemen gitti. Sonra kendi hocam geldi, beni aşağıya eczane dolabı vardı oraya götürüp, pamukla bir şey sardı. Bu hoca benim hocam değil, başka hoca. Geldiği gibi kulaklarımdan çekip havaya kaldırdı, sonra bıraktı” dedi.

Bu aralar okula gitmekten korktuğunu anlatan 9 yaşındaki S.B., "Okula gitmek istemiyorum. Korkuyorum, bu öğretmen bana bunu yine yapar” diye konuştu.

Anne Mecbure B: Doktor, 'Bu çocuğun kulağı kopma noktasına geldi' dedi

Okula gittikten sonra öğretmenle aralarında tartışma çıktığını anne Mecbure B. olayı şöyle anlattı:

"Sabah saat 09.30 sıralarıydı. Çocuğumun öğretmeni beni aradı, 'okula gelebilir misin?' dedi. Gittiğimde çocuğumu getirdi ve dedi ki, oğlumun kulağını bir öğretmen bu hale getirmiş. Müdürün yanına gittim, 'bu nasıl böyle oluyor? Benim çocuğun kulağını koparacak hale getirmiş öğretmen'. Müdür, 'bunun üzerinde duracağız hangi öğretmen olduğunu bilmiyoruz' dedi. Çocuğumla aşağıya indik bekleyelim dedim. Girişte o öğretmen çocuklara ders veriyormuş. Teneffüs olduğunda oğlum bana 'anne bak bu öğretmen' dedi. Öğretmene, 'bakar mısınız?' Nasıl bir öğretmensiniz, bir çocuğa nasıl bunu yaparsınız? Ne hakkınız var çocuğumu bu hale getiriyorsunuz, ya çocuğumun kulağı kopsaydı. Bunun hesabını nasıl verecektiniz?' Özür dilerim' dedi. Bu kadar yeterli mi, özürle çocuk iyi oldu mu?' dedim. Daha sonra üstüme üstüme yürüdü, bağırdı. ‘Benim öğretmenliğimi sorgulayamazsın, kimse benim öğretmenliğimi sorgulayamaz’ dedi. 'Şikayet edeceğim' dedim. O da 'ne yaparsan yap' dedi.

Üç tane çocuk burada okuttum ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Müdür 'yapmayalım, kapatalım' dedi. Sonra hastaneye gidip darp raporu aldık ve polis geldi. Doktor, 'bu çocuğun kulağı kopma noktasına geldi' dedi. Polisle birlikte karakola giderek şikayetçi olduk."