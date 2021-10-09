Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde meydana geldi.

Traktör sürücüsü, römorka bağladığı köpeği sürüklemeye başladı. Olayı gören bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde köpeğin hareketsiz şekilde sürüklendiği yer aldı. Görüntüleri çeken kişiye yanındaki arkadaşının, "İyi çek bu adamı. Köpeği çeke çeke öldürdü. Yanından geçerken yüzünü de çek. Herkes görsün bu adamı" dediği duyuldu.

Sürücü gözaltına alındı

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen H.Ö. hakkında Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, inceleme başlattı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Avcı da olayın yaşandığı İnecik Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan H.Ö., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olmadığını ve traktörün arkasına bağlı olduğunu görmediğini iddia etti.