Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt turuncu kategoride yer alan iller arasına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı aşılamada ikinci doz aşı oranı yüzde 55'i geçen Siirt'in "turuncu" kategoriye girdiğini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek değişiklik Siirt'te. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'i aşarak kırmızıdan turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt." ifadesini kullandı.
Etiketler: Siirt Koronavirüs Aşısı Fahrettin Koca
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