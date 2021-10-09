Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek değişiklik Siirt'te. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'i aşarak kırmızıdan turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt." ifadesini kullandı.