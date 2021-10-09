Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Servis minibüsüyle cip çarpıştı: 22 yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Serdar Sürer idaresindeki cip, Yalıçiftlik Mahallesi Yalıdağ Caddesi'nde karşı yönden gelen Erdoğan Karahan yönetimindeki bir otele ait personel servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, minibüs ile cipteki 22 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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