Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te çatı yangını: Mahsur kalan kadını vatandaşlar kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Fatih’te çatı katında çıkan yangında mahsur kalan kadını vatandaşlar kurtardı.
Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi’ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kadın, mahalle sakinlerince kurtarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki yangını söndürdü.
Dumandan etkilenen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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