Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 00:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantar toplarken kaybolan 2 kişi bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 2 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Ercan Kanış ve Bilal Albas ilçeye bağlı Kırıklar köyü yakınlarına ailesiyle piknik yapmaya gitti.
Bir süre sonra ormanlık alana mantar toplamaya giden Kanış ve Albas'tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kaybolan 2 kişi bulundu.
Bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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