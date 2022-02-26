Tarihe post modern darbe olarak geçti. Arkasında çok sayıda mağdur bıraktı.

Yıl dönümünde İstanbul'da “28 Şubat’ın Sosyolojisi ve Medyası” konulu panel düzenlendi.

Diplomasi Vakfı’nın düzenlediği panelin açılışını, vakfın diplomasi direktörü ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Bilgin yaptı.

"28 Şubat cinsiyetçi bir darbedir"

Bilgin, 28 Şubat'ın cinsiyetçi bir darbe olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“28 Şubat cinsiyetçi bir darbedir en çok Türk kadın haklarına dair yapılmış bir darbe. Düşünebiliyor musunuz dünya tarihinde pek çok askeri darbe yaşanmıştır ama hiçbir yönetim bugüne kadar bir toplumun kadınlarının çoğunu ne eğitim ne çalışma ne seçilme hakkını elinden almıştır.”

Panelin, "28 Şubat’ta Medya ve Toplum" konulu ilk oturumunda, medyanın darbedeki rolü üzerinde duruldu.

"Çeyrek Yüzyıl Sonra 28 Şubat’ta nasıl bakmak gerekir?" başlıklı ikinci oturumda ise darbenin etkilerine değinildi.

