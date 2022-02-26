Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 908. gününde sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi merhum Tenzile Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan pasta hazırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlayan aileler, Tenzile Erdoğan için de dua etti.

Aileler adına konuşan baba Süleyman Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, çocuklarına kavuşmaları için büyük mücadele gösterdiğini belirtti.

Aydın, "Anne ve babalar olarak sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Cumhurbaşkanımıza gönül verdik, Allah da ona uzun ömür versin inşallah" dedi.

Kardeşi Muhammet için eylem yapan abla Ruken Canbey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını ifade ederek, "Kendisini dünyaya getiren Tenzile annemize de şükranlarımızı sunuyoruz. Mekanı cennet olsun, Rabb'im rahmetiyle muamele eylesin" diye konuştu.