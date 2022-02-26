Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de Yedisu-Karlıova kara yoluna çığ düştü: Minibüs mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl’ün Karlıova ile Yedisu ilçeleri arasındaki karayoluna çığ düştü. İlk çığ bölgesini geçen ilçe minibüsü, ikinci bir çığın düşmesi sonucu tekrar mahsur kaldı. Kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Karlıova ilçesi ile Yedisu ilçe karayolu Kızılçubuk köyü mevkiinde iki ayrı noktaya çığ düştü.
Çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan ilçe yolcu minibüsü ve içindeki yolcular, küreklerle yolu açtı.
İlk çığ bölgesini geçen ilçe minibüsü, ikinci bir çığın düşmesi sonucu tekrar mahsur kaldı.
Çığ düşmesi sonucu bir süre ulaşıma kapanan karayolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.
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