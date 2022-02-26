Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası TEM otoyolunda yoğunluğa neden oldu
[Fotoğraf: AA]
TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik akışında yoğunluk yaşandı.
TEM otoyolu Ümraniye mevkisinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobile çarptı. Duramayan tır, önüne aldığı otomobille 1 minibüs ve 3 otomobille daha çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan olmayan kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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