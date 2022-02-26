İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan doktor D.D.A'yı darbettiği, doktor C.K'ye de tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Selim D, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Adalet Sarayında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şüpheli, doktora saldırarak boğazını sıktı

Dosya kapsamında ifadesi alınan Selim D'nin eşi Çiğdem D, doktor D.D.A'nın muayene sırasında kendisiyle alaycı bir şekilde konuştuğunu ve tedavi uygularken "Bir daha bu hastaneye gelme" dediğini öne sürdü.

Doktor D.D.A, Selim D'nin kendisine saldırarak boğazını sıktığını, doktor C.K. ise aynı kişi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti.

Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli iki hekime saldıran şüphelinin tutuklanması dolayısıyla yargıya teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi dermatoloji bölümünde dün iki hekim arkadaşımızın maruz kaldığı şiddet olayının şüphelisi şahıs, başlatılan soruşturmada gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Camia olarak yargıya teşekkür ediyoruz. Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden saldırıya kınama

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetimi, dün yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, iki hekimin hasta yakınlarınca fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını belirtmiş ve saldırıyı kınamıştı.