Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nda, kamyonla tırın çarpışması sonucu yolun Ankara istikametinde ulaşım aksadı.
Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki çiğ köfte yüklü kamyon, Şekerpınar mevkisinde Vedat D. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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