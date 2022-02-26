Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Ümit Kurt'un (41) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak İnağzı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Kurt için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Evli ve üç çocuk babası olan Kurt'un cenazesi, daha sonra İnağzı Hz. Hüseyin Camisi'ne götürülerek burada kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, madencinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri ile madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Göçükte hayatını kaybeden Kadir Ulma'nın cenazesinin ise yarın merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.

Göçük altında kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatılmış, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Ümit Kurt'un, yaklaşık 6,5 saatlik çalışma sonucunda da Kadir Ulma'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Öte yandan, ruhsatsız işletilen madende 23 Şubat'ta kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.