Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 2 ölü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi sayısı 2’ye yükseldi.
Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen göçükte kalan Kadir Ulma'nın cansız bedenine ekiplerin yaklaşık 6,5 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı.
Ulma'nın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan ekiplerce kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana gelmiş, bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmişti.
Göçüğün altında 2 kişinin kaldığını değerlendiren ekipler çalışma başlatmış, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu Ümit Kurt'un cansız bedenine ulaşılmıştı.
Öte yandan, ruhsatsız işletilen madende 23 Şubat’ta kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.
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