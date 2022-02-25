Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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