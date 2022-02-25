Senegal'de kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Ankara'da Mevlit programı düzenlendi.

Mevlit programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Millet Camii'nde yapıldı.

Programa Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal'ın yanısıra şehit Eren'in yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi, salavatlar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Hayrettin Eren, Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış töreni sırasında kalp krizi geçirmişti.

Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.