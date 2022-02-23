Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv) | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kabul ettiği polislerin arasında Hayrettin Eren de vardı.]
Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit
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