Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 23:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Tuzla'da fabrika yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da bir iplik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan depolara da sıçradı. Çevre ilçelerden de sevk edilen itfaiye ekipleri, saatler sonra yangını kontrol altına aldı.
Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul Tuzla’daki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/Ft9ooo7mGY pic.twitter.com/ElIlLFTc2C— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022
Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti.
İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
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