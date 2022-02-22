Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 39 yaşındaki B.H. ile 44 yaşındaki Özcan Emreoğlu ve 42 yaşındaki A.E. Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaştı.

Otomobilinden inen B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de silahlı kavganın yaşandığı alanda çalışma yaptı.

Polis ve jandarma ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarındaki uygulama noktalarında olayın ardından kaçan B.H'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.